Путин пошутил про присоединение Крыма
Российский президент Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию пошутил про присоединение Крыма, говоря об устаревшей регламентной базе контрольной деятельность.
По его словам, сотрудники надзорных ведомств уже не знают, что там написано.
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Говоря о устаревшей регламентной базе, Путин процитировал Грибоедова «Горе от ума»: »...Времен Очаковских и покоренья Крыма».
«Ну, не 14-й год имею ввиду, конечно», — пошутил президент.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.