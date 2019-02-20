Экс-телохранителя Макрона поместили под стражу

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Александр Беналля, который является бывшим советником президента Франции Эммануэля Макрона, взят под стражу 19 февраля. Об этом сообщает RTL.

По данным радиостанции, Беналля был взят под стражу за несоблюдение правил судебного контроля.

Как отмечается, бывшего советника Макрона обвинили в контактах с экс-сотрудником Елисейского дворца Винсеном Кразом несмотря на судебный запрет.

Ранее сообщалось, что Александра Беналля задержали за незаконное использование диппаспорта.