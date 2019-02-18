Путин включил врио губернатора Петербурга Беглова в состав СБ России
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета Безопасности врио губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает РИА «Новости».
«Внести в состав Совета Безопасности России… изменение, включив в него в качестве члена Совета Безопасности Беглова Александра — временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга», — говорится в указе.
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Ранее Путин подписал указ о назначении полковника Сергея Новикова старшим следователем по особо важным делам при главе Следственного комитета (СК) России.
Кроме того, Владимир Путин назначил начальника миграционного подразделения МВД страны.