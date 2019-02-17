Науэрт отказалась быть постпредом США в ООН

<img src="//img.gazeta.ru/files3/509/12086509/89347893-pic905-895x505-17427.jpg">

Хизер Науэрт, кандидат президента США Дональда Трампа на должность постпреда США в ООН, сняла свою кандидатуру на данный пост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, распространенное Госдепом.

В заявлении приводятся слова Науэрт, которая утверждает, что сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, «измотавших» ее семью. Она подчеркнула, что отказа от должности постпреда США в ООН сделан «в лучших интересах» ее близких.

В конце прошлого года газета The Hill писала, что в сенате США усомнились в компетенции Науэрт на должность постпреда в ООН.