«Потрясающая»: Иванка Трамп встретилась с Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и дочь президента США Дональда Трампа Иванка Трамп провели встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом Иванка Трамп написала в своем твиттере.

«Было радостно снова встретиться с канцлером Меркель. Она — потрясающая защитница профессионального образования и расширения экономических возможностей женщин как в Германии, так и во всем мире. Я столь многому научилась у нее в ходе нашего разговора и надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Спасибо!» — написала Трамп

Также она продублировала сообщение на немецком языке.