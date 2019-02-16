Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире

Сестра экс-министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.

В эфире ведущая рассказала о преподавательнице Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая обнажилась в эфире, чтобы привлечь внимание к вопросу Brexit.

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Рейчел Джонсон отметила, что при обсуждении Brexit сложно сделать так, чтобы твой голос был услышан.

Она последовала примеру преподавательницы и обнажилась в прямом эфире.