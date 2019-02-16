Лужков оценил предложение объединить Москву и Подмосковье

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков высказался об идее объединения столицы и области, передает РИА «Новости».

По его мнению, это предложение позитивное и интересное, если его рассматривать с экономической точки зрения, но возможность единого политического управления — это отдельный разговор.

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«Очень важно только определиться со статусом самостоятельности с точки зрения того, как должны выполняться и осуществляться властные полномочия. Это отдельный разговор, который требует, конечно, своего решения, рассмотрения», — подчеркнул Лужков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин не увидел предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья.