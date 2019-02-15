Захарова ответила на угрозы Болтона
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который пригрозил «последствиями» тем, кто «подрывает демократию» в Венесуэле. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
Она привела один из заголовков в СМИ: «Болтон, пригрозил «последствиями» тем, кто будет «подрывать демократические институты Венесуэлы»»
«Своим блокноту и ручке, что ли?» — прокомментировала Захарова.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что те, кто не признает главой Венесуэлы лидера оппозиции в стране Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом, столкнутся с «последствиями».
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.