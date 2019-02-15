Сенат США одобрил бюджет

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Сенат США принял бюджет ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса, передает Associated Press.

Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше $5,7 млрд, которые требовал американский президент Дональд Трамп.

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Как отмечается, теперь бюджет также должна принять палата представителей.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп подпишет одновременно бюджет, о котором договорились партии в конгрессе, и объявит ЧП на границе.