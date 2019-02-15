Сенат США одобрил бюджет
Сенат США принял бюджет ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса, передает Associated Press.
Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше $5,7 млрд, которые требовал американский президент Дональд Трамп.
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Как отмечается, теперь бюджет также должна принять палата представителей.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп подпишет одновременно бюджет, о котором договорились партии в конгрессе, и объявит ЧП на границе.