Волкер продвигает на Украине силовой сценарий, считают в МИД России

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Замглавы российского МИДа Григорий Карасин рассказал, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не помогает налаживать диалог на Украине, а подталкивает Киев к силовому сценарию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Карасина, Волкер планирует приехать в Москву в 2019 году, «как только моряков действительно освободят».

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Он отметил, госдепартамент даже грозит новыми санкциями, если украинских моряков не отпустят. Но, по его словам, «не очень похоже, что американского спецпредставителя на самом деле беспокоит судьба моряков», так как с момента назначения, Волкер делает все, чтобы подтолкнуть Киев к силовому варианту.

»[Он] проводил линию не на налаживание диалога между конфликтующими сторонами…, а на усиление военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом, подталкивая его к силовому варианту действий, поставку ВСУ летальных вооружений», — подчеркнул Карасин.

Ранее сообщалось, что Россия надеется на диалог с Украиной после президентских выборов.