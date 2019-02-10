«Ристалище политической грязи»: Аваков о выборах на Украине
Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты страны показать украинскому народу честные выборы, передает РИА «Новости».
Он отметил, что впереди еще 50 дней.
«Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!», — заявил он.
Ранее кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявил, что его соперник действующий президент Украины Петр Порошенко дал указание выделить 2 млрд гривен (5 млрд рублей) на подкуп избирателей.