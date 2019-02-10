Захарова рассказала об общей тайне с Михалковым

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призналась, что у нее есть тайна, которая связывает ее с российским кинорежиссером Никитой Михалковым. Об этом она сказала в интервью «Российской газете».

По ее словам, она состоит в «фантастической переписке» с Михалковым, которая приносит «нереальное удовольствие».

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«У нас смски четверостишьями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория», — сказала Захарова.

Она заявила, что начала писать стихотворения в 2013 году после смерти бабушки.

Ранее Захарова объяснила, почему поспорила с Чубайсом.