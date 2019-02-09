Людей с зеленкой и ножами задержали на выступлении Тимошенко в Киеве

Полиция задержала группу лиц с зеленкой, газовыми баллончиками и ножами, которые пришли к месту встречи кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями, сообщает РИА «Новости».

«Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет», — говорится в сообщении полиции.

Накануне полиция сообщала, что неизвестные бросили в толпу дымовые шашки во время выступления лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на площади перед городским советом Белой Церкви Киевской области.