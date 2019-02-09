На выступлении Тимошенко в толпу бросили дымовые шашки

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На Украине в ходе выступления кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко неизвестные бросили в толпу дымовые шашки, передает РИА «Новости».

По данным агентства, в партии «Батькивщина», которую возглавляет Тимошенко, заявили, что на митинге присутствовали 10 тысяч человек.

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Как отмечается, неизвестные бросили в толпу семь дымовых шашек.

При этом полиции удалось задержать шестерых подозреваемых.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Украины облили водой в прямом эфире.