Песков: охрана Януковичу предоставлена по решению Путина

Охрана бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предоставлена по решению президента Владимира Путина, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это по указу президента Российской Федерации он охраняется», — сказал Песков.

По его словам, такой указ был подписан, когда Янукович въехал в Россию как глава украинского государства. В то же время Песков не стал рассказывать, какая структура обеспечивает охрану Януковича.