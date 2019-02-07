CNN: прокуратура заинтересовалось пожертвованием в $900 тысяч на инаугурацию Трампа

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Прокуратура южного округа Нью-Йорка проводит проверку крупного пожертвования бизнесмена Имаада Зубари, которое тот передал комитету, отвечавшему за инаугурацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Прокуратура сочла подозрительным, что Зубари перевел $900 тыс. инаугурационному комитету Трампа. На телеканале отметили, что до этого бизнесмен вносил крупные пожертвования в фонды политиков-демократов, включая экс-президента Барака Обаму и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что демократы возобновили расследование о связях Трампа с Россией.