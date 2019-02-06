«За такую книгу можно и по ушам получить»: Песков о мемуарах

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока не собирается писать мемуары. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это произошло в ходе форума «Медиадень».

Представитель Кремля подчеркнул, что в будущем все будет зависеть от душевного настроения.

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«Не знаю. Зависит от душевного состояния», — сказал Песков.

Он также иронично заметил, что за такую книгу «можно и по ушам получить».

Ранее Песков рассказал, в чем смысл жизни.