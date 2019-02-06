СМИ: американцы не знают вице-президента США
Ведущий американского телеканала ABC Джимми Киммел решил провести эксперимент, чтобы узнать, сколько американцев смогут узнать вице-президента США Майка Пенса по фотографии, пишет MediaIte.
Согласно проведенному в США опросу, 12% американцев никогда не слышали о вице-президенте США Майке Пенсе. Опрос проводился по просьбе телеканала CNN.
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Большинство тех, с кем пообщался корреспондент телеканала, затруднились ответить.
«Может быть, какой-то сенатор?» — предположил один из них.
Другой американец ответил, что это экс-президент США Билл Клинтон.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп засомневался в лояльности Пенса.