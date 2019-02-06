Климкин предостерег от открытия «ящика Пандоры» на Украине

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию с отстраненной от должности и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун. Об этом министр написал на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что Климкин поддержал Супрун и заметил, что инцидент может иметь серьезные последствия. Министр назвал ситуацию ярким примером, когда нужно принимать во внимание объективные потребности Украины, а не закрываться от мира.

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«Вы же понимаете, что это решение в нашем не основывающемся на прецедентах праве открывает ящик Пандоры», — заявил Климкин.

Ранее Киевский суд отстранил от должности и.о. министра здравоохранения Украины.