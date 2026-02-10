Размер шрифта
Стало известно, как Гуменник провел свою последнюю тренировку перед Олимпиадой

РИА Новости

Действующий чемпион России в одиночном катании Петр Гуменник провел свою последнюю тренировку перед короткой программой Олимпийских игр, передает «Чемпионат» .

Гуменник провел на льду 17 минут. Он работал над прыжковым контентом: тройной аксель, тройной аксель (помарка), четверной лутц, четверной лутц, каскад четверной флип – двойной тулуп.

Гуменник откроет соревнования мужчин в короткой программе. Соревнования начнутся в 20:30 по московскому времени.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее итальянская спортсменка установила уникальное достижение на Олимпиадах.
 
