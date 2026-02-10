Каллас захотела предъявить России список требований по Украине

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

«И для этого у нас тоже есть условия. И мы должны поставить условия <…> русским», — заявила Каллас.

До этого официальный представитель кабмина Германии Штефан Корнелиус призвал Россию отказаться от якобы «максималистских требований» и начать искать реалистичные компромиссы по урегулированию конфликта на Украине.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. 10 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия рассчитывает на скорое проведение нового раунда переговоров по Украине.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что США хотят урегулировать конфликт до июня 2026 года, а ключевые соглашения могут быть подписаны синхронно.

Ранее в Совфеде раскрыли, как Запад пытается сорвать договоренности по Украине.