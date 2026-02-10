Размер шрифта
Несколько детей попали в больницу из-за сальмонеллеза в пермском детсаду

В Перми дети попали в больницу из-за сальмонеллеза в детсаду
Shutterstock

В Перми несколько детей попали в больницу из-за заражения сальмонеллезом в детсаду. Об этом сообщает 59.RU.

Инцидент произошел в детском саду №394, расположенном на улице Гайвинской. Со 2 февраля воспитанники начали заболевать, и через два дня в организации объявили карантин. В одной из групп заболели семеро детей — у них поднялась температура, начались тошнота и жидкий стул. По словам одного из родителей, двое или трое детей оказались в больнице с диагнозом сальмонеллез. Дошкольная организация растогла договор с компанией-поставщиком питания.

Роспотребнадзор подтвердил факт заражения, отметив «единичные случаи сальмонеллеза», но не уточнил общее число заболевших. Ведомство организовало проверку — взяты пробы воды, пищи, сырья и смывы с поверхностей в помещениях. Сотрудники учреждения проходят обследование, а сам детский сад получил предписание о противоэпидемических мероприятиях.

Ранее в российском регионе произошло заражение сальмонеллезом в детском центре.
 
