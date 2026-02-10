Умер учитель Хелены Бонем Картер и Эммы Томпсон

Умер французский клоун, комедийный педагог Филипп Голье. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на вдову артиста и управляющей его школы Митико Голье.

По словам вдовы, Голье скончался из-за осложнений, вызванных легочной инфекцией. Он так и не восстановился после перенесенного в 2023 году инсульта.

Собственную школу клоунады артист основал в Париже в 1980 году и руководил ей из Лондона в 1990-е, после чего в 2002 году вернулся во Францию.

Известно, что в детстве Голье мечтал стать трагическим актером, поэтому ученики его школы также должны были посещать занятия по греческой классике, знать Шекспира и Чехова.

Среди выпускников академии — актрисы Рэйчел Вайс, Хелена Бонэм Картер, Эмма Томпсон, актер Саша Барон Коэн.

Барон Коэн, учившийся у Голье в течение шести месяцев в 1990-х годах, вспоминал, что преподаватель брал в руки маленький барабан во время занятий и стучал по нему, если шутки учеников не были смешными, что заставляло некоторых студентов плакать.

В 2022 году Голье году в интервью The Times Голье рассказывал, что секрет великой клоунады кроется в том, чтобы найти в себе «идиота».

«Клоун — это особый вид идиота, абсолютно другой и невинный», — делился он.

