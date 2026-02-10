Размер шрифта
В команде Трампа завили о близком мире на Украине

Постпред Уитакер: мир на Украине близок, как никогда ранее
Marta Fiorin/Reuters

Постоянный представитель США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что мир на Украине ближе, как никогда ранее. Его слова приводит «Европейская правда».

Уитакер заявил, что мирное соглашение будет подписано «когда придет время», но сейчас стороны близки к прекращению боевых действий, как никогда ранее.

«Я продолжаю это повторять, потому что не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру в Украине как никогда раньше», – сказал он.

Постпред США в НАТО подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский подпишут документы о мирной сделке «надлежащим образом и когда придет время». Пока же политик призвал заботиться о том, чтобы Украина получала все необходимое для «самозащиты».

Уитакер также заявлял, что Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL (Список приоритетных потребностей Украины). До этого он обещал, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

Ранее в правительстве Германии выдвинули требование к России по Украине.
 
