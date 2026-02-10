Огонь охватил лестницу в жилом доме в центре Москвы

Пожар произошел в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В публикации отмечается, что возгорание произошло на восьмом этаже дома №5 по Пресненскому Валу.

Собеседник агентства рассказал, что люди с трех последних этажей просят о помощи, а пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Задымление охватило почти всю кровлю дома, говорится в публикации. Интенсивное горение происходит на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж.

«Прибывшие пожарные приступили к массовому спасению жителей дома», — рассказали в оперативных службах.

Днем 4 февраля в экстренных службах заявили, что в поселке Путилково в Московской области загорелись два частных жилых дома. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На место происшествия выезжали дежурные расчеты спасателей. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Утром в тот же день в районе жилого комплекса «Митинский лес» на северо-западе Москвы произошло возгорание. Telegram-канал «Москва с огоньком» написал, что вспыхнул частный жилой дом. Пост был дополнен видеозаписью, на которой видно, как над горящим зданием поднимается высокий столб густого черного дыма. Сведения о пострадавших и причинах пожара не поступали.

