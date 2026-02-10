Размер шрифта
Посол Украины недоволен, что уступок требуют только от Киева

Посолу Украины Макееву интересно, почему никто не интересуется уступками от РФ
ukrinform.net

Посол Украины в Германии Алексей Макеев на своей странице в соцсети Х задался вопросом, почему никто не спрашивает, на какие уступки должна пойти Россия для завершения конфликта, а ждут их только от Киева.

«Слишком часто я слышу вопрос о том, на какие уступки была бы готова пойти Украина. Почему никто не спрашивает, на какие уступки Россия может пойти или должна пойти?», — написал Макеев.

По его словам, «именно русских нужно заставить пойти на уступки под давлением».

До этого Владимир Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт в стране до июня. Украинский президент не исключил, что американцы будут оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку. Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю. По его словам, в ходе переговоров в Абу-Даби военные Украины, России и США обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в частности с участием американской стороны.

Ранее в правительстве Германии выдвинули требование к России по Украине.
 
