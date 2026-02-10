Размер шрифта
Общество

Жильцы соседних подъездов эвакуированы во время пожара многоэтажки в центре Москвы

МЧС: из горящего здания в центре Москвы эвакуированы 25 человек
Илья Питалев/РИА Новости

МЧС эвакуирует жильцов соседних подъездов в многоэтажном здании в центре Москвы, где произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Всего из здания удалось спасти 25 человек. Площадь возгорания возросла до 250 кв. метров.

До этого сообщалось, что пожар произошел на восьмом этаже жилого дома №5 по Пресненскому Валу.

Собеседник агентства рассказал, что люди с трех последних этажей просят о помощи, а пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Задымление охватило почти всю кровлю дома, говорится в публикации. Интенсивное горение происходит на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж.

Днем 4 февраля в экстренных службах заявили, что в поселке Путилково в Московской области загорелись два частных жилых дома. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На место происшествия выезжали дежурные расчеты спасателей. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Подмосковье коты устроили пожар в квартире.
 
