Россия будет бороться с «двойными стандартами». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления по случаю Дня дипломатического работника, передает сайт ведомства.

«Будем настойчиво бороться с «двойными стандартами», скрытыми повестками дня, попытками навязывания несогласованных рецептов урегулирования конфликтов, современными практиками неоколониализма и рецидивами гегемонизма в международных делах», — сказал глава МИД РФ.

В январе профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание на двойные стандарты, которые используются по отношению к США, России и Китаю. Так эксперт прокомментировал текст The Washington Post под названием «Как Китай и Россия используют захват Мадуро, чтобы раскачать американский дискурс».

1 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что русофобия Европы, выраженная, в частности, в отрицании вклада СССР в Победу над нацизмом, стала частью необратимых процессов формирования двойных стандартов в ЕС. Песков обратил внимание, что политические системы в европейских государствах сделали власть пригодной только для популистов.

