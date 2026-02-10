Сын экс-президента ВФЛА Балахничева задержан по подозрению в убийстве отца

В Подмосковье задержали сына экс-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева по подозрению в убийстве отца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По подозрению в убийстве бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева задержан его сын. В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, он находится под стражей», — говорится в сообщении.

В следственном комитете отметил, что было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Валентина Балахничева не стало 2 февраля в возрасте 76 лет.

На посту главы ВФЛА Балахничев провел почти 25 лет, однако его карьера завершилась на фоне допинговых скандалов, приведших к отставке, пожизненному отстранению от легкоатлетической деятельности и заочному приговору парижского суда к трем годам тюрьмы за коррупцию и получение взяток за сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

