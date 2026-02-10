Размер шрифта
Раненого пеликана спасли возле бара во Флориде

UPI: в США офицер полиции помогла раненому около бара пеликану
cityoftreasureisland/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В городе Трежер-Айленд во Флориде полицейский оказал помощь раненому пеликану, найденному рядом с местным баром, пишет UPI.

Как сообщили городские власти в социальных сетях, офицер Баум отреагировал на крики птицы и обнаружил пострадавшего пеликана возле бара. На опубликованных фотографиях видно, как полицейский держит крупную морскую птицу на руках.

После осмотра пеликана передали ветеринарам, где птица пройдет лечение и реабилитацию.

В сообщении городских властей инцидент с юмором назвали «клювным днем», отметив, что подобные ситуации — часть повседневной работы служб полиции на побережье, особенно когда помощь требуется дикой природе.

Муниципалитет поблагодарил офицера за оперативные действия и напомнил жителям и туристам о необходимости сообщать властям о раненых животных.

Ранее в Турции рыбаки взяли под опеку пеликана, отбившегося от стаи.
 
