Баку и Вашингтон договорились развивать проект TRIPP

Азербайджан договорился с США о развитии проектов «Средний коридор» и TRIPP

Азербайджан договорился с США о развитии транспортных проектов «Средний коридор» и «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом сообщает агентство Apa.

По словам президента республики Ильхама Алиева, благодаря реализации проекта TRIPP будет внесен очередной вклад в обеспечение мира, развития и сотрудничества в регионе.

Вице-президент США отметил, что проект уже реализуется, он создаст для Азербайджана дополнительные экономические возможности и позволит более эффективно экспортировать природные ресурсы.

Как сообщал президент США Дональд Трамп, визит вице-президента в страну должен укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном и привести к продаже Баку американской оборонной продукции, в частности, бронежилетов и лодок.

Накануне Джей Ди Вэнс провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках визита в Ереван вице-президент США подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Ранее вице-президент США с супругой прилетели в Азербайджан.