Пенсионерка из Запорожской области получила 15 лет за отправку донатов ВСУ

В Запорожской области пенсионерка получила срок за финансирование ВСУ
Shutterstock

Суд вынес приговор женщине из Запорожской области, которая переводила деньги ВСУ. Об этом сообщает Запорожский областной суд.

По версии следствия, у пенсионерки на телефоне было установлено приложение украинского банка. В период с января по ноябрь 2024 года она постоянно отправляла деньги со своего счета в финансовой организации на поддержку Вооруженных сил Украины.

«Она осуществила 24 перевода на общую сумму, эквивалентную 63 420 рублям», – сообщается в публикации.

При этом в декабре 2023 года фигурантка получила российское гражданство, следственно, приняла присягу. Несмотря на наличие нового паспорта, она продолжала получать пенсию на территории Украины.

За финансирование ВСУ в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

Ранее в Москве работника аэропорта арестовали за финансирование терроризма.
 
