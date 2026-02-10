Пенсионерка из Запорожской области получила 15 лет за отправку донатов ВСУ

Суд вынес приговор женщине из Запорожской области, которая переводила деньги ВСУ. Об этом сообщает Запорожский областной суд.

По версии следствия, у пенсионерки на телефоне было установлено приложение украинского банка. В период с января по ноябрь 2024 года она постоянно отправляла деньги со своего счета в финансовой организации на поддержку Вооруженных сил Украины.

«Она осуществила 24 перевода на общую сумму, эквивалентную 63 420 рублям», – сообщается в публикации.

При этом в декабре 2023 года фигурантка получила российское гражданство, следственно, приняла присягу. Несмотря на наличие нового паспорта, она продолжала получать пенсию на территории Украины.

За финансирование ВСУ в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Суд приговорил пенсионерку к 15 годам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима.

