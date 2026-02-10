Размер шрифта
Президент Египта принял директора СВР России

Президент Египта ас-Сиси принял директора СВР Сергея Нарышкина
Jacquelyn Martin/Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина. Об этом говорится в заявлении канцелярии египетского лидера.

«Президент попросил передать привет российскому президенту Владимиру Путину», — сказано в сообщении.

В ноябре прошлого года секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел в Каире переговоры с президентом Египта. В ходе встречи глава государства попросил секретаря Совбеза передать от него приветствия Путину. Вместе с тем ас-Сиси выразил признательность Египта за тесные отношения с Российской Федерацией.

Секретарь СБ России отметил, что в существующих условиях важно развивать сотрудничество в сфере безопасности не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.

Ранее Путин заявил, что Египет является ключевым партнером России в Африке.
 
