Политолог оценил конституционную реформу Казахстана

Конституционная реформа Казахстана может отдалить Астану от Москвы. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал председатель Совета Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

«Конституционная реформа Казахстана — месседж Евросоюзу о движении Астаны от постсоветской повестки к европейской. Если этот курс подтвердится, реформы могут негативно сказаться на казахско-российских отношениях», — отметил эксперт.

Если говорить о внутриполитической составляющей, изменения могут усилить власть сил, близких к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, добавил он.

В феврале стало известно, что в Казахстане запущен процесс разработки новой конституции, в рамках которой, по словам властей, пройдет демократизация государственной власти. Токаев сообщил, что страна полностью откажется от суперпрезидентской формы правления. Также в рамках новой конституции будет изменен юридический статус русского языка. Что меняется в документе и при чем тут Дональд Трамп — в материале «Газеты.Ru».

