Неизлечимо больной вдове Булдакова вернули наследство актера

Вдове Алексея Булдакова Людмиле Андреевне вернули наследство актера. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Суд после нескольких лет разбирательств признал за 83-летней Людмилой Андреевной право собственности на квартиру в Москве и дачу в Подмосковье.

Известно, что после кончины Булдакова имущество Булдаковой оказалось оформлено на племянников артиста. Адвокаты смогли доказать, что племянники Булдакова воспользовались состоянием неизлечимо больной женщины, у которой диагностированы деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Как следует из материалов дела, пенсионерку отвезли к нотариусу, где она подписала дарственные на недвижимость общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Друг женщины актер Эдуард Гладкий объяснил, что мужчины могли воспользоваться «обострением» вдовы и сказали ей, что везут ее к могиле мужа.

«А сами поехали к нотариусу. Мы спрашивали Андреевну. Она говорит: «Я никому ничего не дарила», — говорит Эдуард.

Денис Булдаков настаивает, что тетя добровольно подарила ему недвижимость. Также на наследство претендовал внебрачный сын Булдакова Иван, живущий на Мальте.

Алексея Булдакова не стало на гастролях в 2019 году в возрасте 68 лет. Перед кончиной он успел написать завещание, согласно которому все многомиллионное наследство доставалось его вдове. Общих детей у супругов не было.

Ранее юрист рассказал, кто получит наследство Веры Алентовой.