Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Неизлечимо больной вдове Булдакова вернули наследство актера

Вдова Булдакова Людмила выиграла суд за квартиру и дачу актера
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Вдове Алексея Булдакова Людмиле Андреевне вернули наследство актера. Об этом стало известно в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Суд после нескольких лет разбирательств признал за 83-летней Людмилой Андреевной право собственности на квартиру в Москве и дачу в Подмосковье.

Известно, что после кончины Булдакова имущество Булдаковой оказалось оформлено на племянников артиста. Адвокаты смогли доказать, что племянники Булдакова воспользовались состоянием неизлечимо больной женщины, у которой диагностированы деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Как следует из материалов дела, пенсионерку отвезли к нотариусу, где она подписала дарственные на недвижимость общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Друг женщины актер Эдуард Гладкий объяснил, что мужчины могли воспользоваться «обострением» вдовы и сказали ей, что везут ее к могиле мужа.

«А сами поехали к нотариусу. Мы спрашивали Андреевну. Она говорит: «Я никому ничего не дарила», — говорит Эдуард.

Денис Булдаков настаивает, что тетя добровольно подарила ему недвижимость. Также на наследство претендовал внебрачный сын Булдакова Иван, живущий на Мальте.

Алексея Булдакова не стало на гастролях в 2019 году в возрасте 68 лет. Перед кончиной он успел написать завещание, согласно которому все многомиллионное наследство доставалось его вдове. Общих детей у супругов не было.

Ранее юрист рассказал, кто получит наследство Веры Алентовой.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!