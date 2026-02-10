Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

При пожаре в жилом доме в центре Москвы есть пострадавшие

Медики оказывают помощь пострадавшим при пожаре в центре Москвы
Прокуратура Москвы

Бригады скорой и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) оказывают помощь пострадавшим при пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения города.

«Столичные медики оказывают помощь всем пострадавшим», — говорится в публикации.

В пресс-службе МЧС России рассказали ТАСС, что площадь пожара, охватившего жилой дом, составляет 200 квадратных метров. Специалисты ведомства спасли 18 человек, добавили в министерстве.

В прокуратуре Москвы заявили, что Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

До этого сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Задымление охватило почти всю кровлю дома, говорится в публикации. Интенсивное горение происходит на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж.

Ранее в Подмосковье коты устроили пожар в квартире.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!