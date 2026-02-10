При пожаре в жилом доме в центре Москвы есть пострадавшие

Бригады скорой и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи (городской центр медицины катастроф) оказывают помощь пострадавшим при пожаре в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения города.

«Столичные медики оказывают помощь всем пострадавшим», — говорится в публикации.

В пресс-службе МЧС России рассказали ТАСС, что площадь пожара, охватившего жилой дом, составляет 200 квадратных метров. Специалисты ведомства спасли 18 человек, добавили в министерстве.

В прокуратуре Москвы заявили, что Пресненская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

До этого сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на Пресненском Валу в Москве. Задымление охватило почти всю кровлю дома, говорится в публикации. Интенсивное горение происходит на лестнице подъезда с первого по восьмой этаж.

Ранее в Подмосковье коты устроили пожар в квартире.