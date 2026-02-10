Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В России захотели отменить обязательную прописку

Депутаты внесли в ГД проект об отмене обязательной прописки по месту жительства
Юлия Честнова/РИА Новости

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий отмену обязательной регистрации по месту жительства. Об этом сообщает «360».

В настоящее время граждане, проживающие без регистрации или нарушающие установленные правила, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. При этом, согласно статистике, около 25% россиян в возрасте до 30 лет живут не по месту регистрации, а 13% семей арендуют жилье.

В документе отмечается, что обязательный характер регистрационного учета на практике создает административные барьеры для граждан, проживающих в арендованном жилье или вынужденных часто менять место проживания.

Авторы инициативы отметили, что в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, фактическое количество жителей значительно превышает официальные данные.

Депутаты предлагают внести изменения в действующий закон, заменив формулировку «обязаны» на «вправе» в отношении регистрации граждан по месту жительства.

Ранее депутат Аксаков предложил ввести безналичную оплату сделок с недвижимостью.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!