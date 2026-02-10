В России захотели отменить обязательную прописку

Депутаты внесли в ГД проект об отмене обязательной прописки по месту жительства

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, предусматривающий отмену обязательной регистрации по месту жительства. Об этом сообщает «360».

В настоящее время граждане, проживающие без регистрации или нарушающие установленные правила, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа. При этом, согласно статистике, около 25% россиян в возрасте до 30 лет живут не по месту регистрации, а 13% семей арендуют жилье.

В документе отмечается, что обязательный характер регистрационного учета на практике создает административные барьеры для граждан, проживающих в арендованном жилье или вынужденных часто менять место проживания.

Авторы инициативы отметили, что в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, фактическое количество жителей значительно превышает официальные данные.

Депутаты предлагают внести изменения в действующий закон, заменив формулировку «обязаны» на «вправе» в отношении регистрации граждан по месту жительства.

Ранее депутат Аксаков предложил ввести безналичную оплату сделок с недвижимостью.