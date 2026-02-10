Госдума приняла новый пакет мер против мошенников

Госдума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством. Об этом сообщил «Интерфакс».

Проект закона включает около 20 инициатив, среди которых: введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, введение детских СИМ-карт, ограничение количества банковских карт, блокировка звонков с иностранных номеров.

Кроме того, документ предполагает закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии.

2 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты будут корректировать законодательные решения против мошенников, которые ограничивают возможности россиян использовать средства.

Он утверждает, что 80% обращений по данному вопросу, которые поступают парламентарию, поступают от мошенников, которые, по его словам, специально «накручивают волну», чтобы создать впечатление, будто были приняты неверные решения.

Ранее сообщалось, что в России доработают меру по запрету международных звонков.