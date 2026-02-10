Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Госдума приняла новый пакет мер против мошенников

Второй пакет мер против телефонных мошенников принят Госдумой
Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении второй пакет законодательных мер, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством. Об этом сообщил «Интерфакс».

Проект закона включает около 20 инициатив, среди которых: введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, введение детских СИМ-карт, ограничение количества банковских карт, блокировка звонков с иностранных номеров.

Кроме того, документ предполагает закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на Госуслугах только доверенными способами, в том числе через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии.

2 февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты будут корректировать законодательные решения против мошенников, которые ограничивают возможности россиян использовать средства.

Он утверждает, что 80% обращений по данному вопросу, которые поступают парламентарию, поступают от мошенников, которые, по его словам, специально «накручивают волну», чтобы создать впечатление, будто были приняты неверные решения.

Ранее сообщалось, что в России доработают меру по запрету международных звонков.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!