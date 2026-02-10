Роман Ротенберг показал на видео упражнение «Бей канадца»

Главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг показал в своем Telegram-канале упражнение «Бей канадца».

«Все берем на вооружение!» — подписал видео Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля.

Ранее Ротенберг заявил, что канадцы перестали развиваться из-за отстранения России.