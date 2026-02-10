Размер шрифта
Роман Ротенберг показал на видео упражнение «Бей канадца»

Тренер сборной «России 25» Ротенберг показал упражнение «Бей канадца»

Главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг показал в своем Telegram-канале упражнение «Бей канадца».

«Все берем на вооружение!» — подписал видео Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Мужской олимпийский хоккейный турнир стартует 11 февраля.

Ранее Ротенберг заявил, что канадцы перестали развиваться из-за отстранения России.
 
