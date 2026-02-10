«Эти люди в Америке не жили»: депутат — о реакции россиян на блокировку Telegram

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал правильным и поддержал очередное замедление мессенджера Telegram силами Роскомнадзора. Он считает, что Telegram нужно открыть юрлицо в России и передать властям свои лицензии.

«Роскомнадзор решил воспользоваться своими возможностями, техническими средствами в рамках действующего федерального законодательства и напомнить Telegram, что они соблюдают выборочно российское законодательство, то это абсолютно правильные шаги. Я вижу, что по-прежнему, хоть и Telegram взаимодействует с Роскомнадзором по ряду направлений, но 70% требований остаются невыполненными. Telegram не блокирует различные фейковые каналы, где распространяется с огромной скоростью информация — манипулирование финансовыми какими-то прогнозами. То есть это все приводит к манипулированию финансовых рынков. Это вообще-то уголовное преступление. Telegram фактически является сообщником, потому что знает, кто там за этими аккаунтами. В Cоединенных Штатах за такое манипулирование можно получить пожизненный срок, а иногда 150 лет тюремного заключения», — заявил он.

Свинцов предложил владельцам Telegram перенять опыт TikTok – завести отдельное юрлицо исключительно для российского сегмента и передать властям России все лицензии.

«Поэтому я считаю, что те, кто говорят о том, что определенные ограничения Telegram это, значит, наступают на горло свободе, демократии — это люди просто в Америке не жили. Я вот лично в Америке был пять раз. Я видел, какие жесткие там принимаются решения. Поэтому здесь абсолютно нормальная позиция от Роскомнадзора, я ее полностью поддерживаю. Необходимо добиваться, может быть, даже жестко добиваться от глобальных компаний и корпораций соблюдения российского законодательства, более того, рецепт очень простой. Telegram может выделиться в отдельное юрлицо на территории Российской Федерации, передать сюда лицензии на российский сегмент и совершенно спокойно здесь работать по российскому законодательству. Весь остальной мировой Telegram может существовать с любой юрисдикцией в Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Америке — где угодно. Ровно по такой схеме пошел TikTok в Америке — был вынужден выделиться в отдельное юрлицо. Дальше к нему были еще другие требования, но первый шаг — это выделение американского сегмента в отдельное юрлицо на территории Соединенных Штатов Америки, и TikTok на это пошел», — сказал депутат.

Свинцов считает, что таким же образом Telegram сможет функционировать в России без блокировок.

«Я считаю, что Роскомнадзор действует правильно. Он должен добиться от Telegram выполнения всех норм российского законодательства, создание отдельного юрлица, выделение здесь отдельных специалистов, которые будут заниматься модерированием контента, которые будут заниматься тем, что будут контролировать хранение персональных данных на территории Российской Федерации, и это позволит всем сохранить лицо. Во-первых, глобальной компании Telegram позволит не попасть под санкции, а нашим российским пользователям позволит сохранить нормальный сервис», — заключил он.

РКН сообщил о введении очередных ограничений в отношении мессенджера Telegram 10 февраля. По версии ведомства, сервис Павла Дурова не защищает персональные данные россиян и не реализует антимошеннические и антитеррористические меры.

Роскомнадзор начал замедлять мессенджер еще в прошлом году, с октября 2025 года у россиян перестали работать видеозвонки в Telegram и WрatsApp. В 2024 году РКН заблокировал еще один популярный мессенджер — Viber.

Ранее акции VK на Мосбирже выросли на несколько процентов на фоне замедления Telegram.