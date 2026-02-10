Вэнс высказался о выгоде США при вложениях в безопасность Арктики

Вашингтон в ходе переговоров в ближайшие месяцы прояснит вопрос о выгоде, которую США извлекут из вложений в укрепление безопасности Арктики, включая Гренландию. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

По его словам, крупные инвестиции в обороноспособность такого крупного массива суши, как Арктика, должны быть выгодными.

«Для США единственным разумным было бы получить какую-то выгоду от этого. Этот вопрос будет средоточием переговоров в предстоящие месяцы», — сказал Вэнс.

Политик отметил, что на поиск решения может уйти несколько месяцев. В настоящий момент переговоры по Гренландии находятся на ранней стадии, добавил он.

Кроме того, вице-президент США упрекнул некоторых союзников в том, что те недостаточно внимания уделили вопросу безопасности Арктики.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. При этом, как показал недавний опрос компании Verian, большинство жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

Ранее Трамп вновь назвал Гренландию американской территорией.