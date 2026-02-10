Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Вэнс высказался о выгоде США при вложениях в безопасность Арктики

Вэнс: США намерены извлечь выгоду от инвестиций в безопасность Арктики
Daniel Cole/Reuters

Вашингтон в ходе переговоров в ближайшие месяцы прояснит вопрос о выгоде, которую США извлекут из вложений в укрепление безопасности Арктики, включая Гренландию. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

По его словам, крупные инвестиции в обороноспособность такого крупного массива суши, как Арктика, должны быть выгодными.

«Для США единственным разумным было бы получить какую-то выгоду от этого. Этот вопрос будет средоточием переговоров в предстоящие месяцы», — сказал Вэнс.

Политик отметил, что на поиск решения может уйти несколько месяцев. В настоящий момент переговоры по Гренландии находятся на ранней стадии, добавил он.

Кроме того, вице-президент США упрекнул некоторых союзников в том, что те недостаточно внимания уделили вопросу безопасности Арктики.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. При этом, как показал недавний опрос компании Verian, большинство жителей Гренландии (85%) не хотят становиться гражданами США, так как считают, что уровень жизни в Дании намного выше. В частности, жителей острова беспокоит уровень преступности в США и дорогие медицинские услуги.

Ранее Трамп вновь назвал Гренландию американской территорией.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!