В Венгрии призвали ЕС не вмешиваться в конфликт на Украине

Сийярто: лидеры ЕС не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной
Global Look Press

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.

«Европейские лидеры рассуждают так, будто война на Украине — это наша война. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС. Это конфликт между Россией и Украиной», — написал глава ведомства.

Сийярто добавил, что лидеры европейских стран «ничего не должны» Украине.

Несколькими часами ранее Сийярто заявил, что Украина стала врагом Венгрии, поскольку добивается решений, способных лишить страну российских энергоносителей и поставить под угрозу ее суверенитет и энергетическую безопасность. По словам главы венгерского МИД, Киев на постоянной основе пытается убедить Брюссель принять меры, которые напрямую угрожают стабильному функционированию республики.

Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей заявил, что Венгрия продолжает настаивать на введении санкций ЕС против военачальников, ответственных за мобилизацию на Украине.

Ранее Венгрия вызвала посла Украины из-за угроз суверенитету и выборам, по поручению премьер-министра Орбана.
 
