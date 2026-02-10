Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

ВСУ ударили артснарядами по процессии в Скельках, корректируя огонь с дронов

ВСУ нанесли удар 10 артснарядами по похоронной процессии в Запорожской области
Shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили десятью артснарядами по похоронной процессии в Скельках Васильевского муниципального округа Запорожской области, корректируя огонь с дронов. Об этом рассказал ТАСС глава села Денис Навалихин.

Он отметил, что украинские военные видели, что идет похоронная процессия и все равно били по людям. В результате обстрела, пострадали шесть человек, погиб священник Сергий Кляхин, отпевавший умершего во дворе дома.

«Над селом крутились дроны. Их сбивали. [...] Начали артиллерийский обстрел, десять снарядов легло в селе. Шесть человек пострадали, осколочные ранения. У одной женщины вроде как осколок в легком, а так у других — руки и ноги. А батюшка насмерть», — отметил Навалихин.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал мерзкой выходкой сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) удар ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки.

Ранее от ударов украинских дронов в Харьковской области погибли мирные жители.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!