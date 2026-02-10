ВСУ ударили артснарядами по процессии в Скельках, корректируя огонь с дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили десятью артснарядами по похоронной процессии в Скельках Васильевского муниципального округа Запорожской области, корректируя огонь с дронов. Об этом рассказал ТАСС глава села Денис Навалихин.

Он отметил, что украинские военные видели, что идет похоронная процессия и все равно били по людям. В результате обстрела, пострадали шесть человек, погиб священник Сергий Кляхин, отпевавший умершего во дворе дома.

«Над селом крутились дроны. Их сбивали. [...] Начали артиллерийский обстрел, десять снарядов легло в селе. Шесть человек пострадали, осколочные ранения. У одной женщины вроде как осколок в легком, а так у других — руки и ноги. А батюшка насмерть», — отметил Навалихин.

До этого посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник назвал мерзкой выходкой сатанистов (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) удар ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки.

Ранее от ударов украинских дронов в Харьковской области погибли мирные жители.