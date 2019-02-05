Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила «переход к демократии»

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Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиции, одобрила закон о «переходе к демократии» и «восстановлении конституционного порядка» в стране. Об этом говорится в твиттере парламента.

Также лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом страны, прокомментировал эту новость в своем твиттере.

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«Одобрен закон, который регулирует переход к демократии и восстановление действительности конституции и с помощью которого мы устанавливаем основы для перехода к демократии и прекращения узурпации власти», — добавил Гуайдо.

Ранее сообщалось, что лидер Pink Floyd вступился за Мадуро.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также многие страны Латинской Америки и ЕС. Россия выразила поддержку Мадуро.