Порошенко заявил о поддержке отстраненной от должности Супрун

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает Ульяну Супрун, которой суд запретил исполнять обязанности министра здравоохранения, передает РИА «Новости».

«Я как президент комментировать решение суда по закону не имею права. Хочу подчеркнуть, что госпожа Супрун имеет полную поддержку президента Украины», — сказал Порошенко.

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Он также отметил, что очень ценит работу Супрун по проведению медицинской реформы в стране.

Супрун подвергалась критике за проблемы с медицинской реформой на Украине.

В начале января украинский портал поставил Супрун во главу «антирейтинга политиков-предателей».