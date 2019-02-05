Уволен глава Ростуризма

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил главу Ростуризма Олега Сафонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

По словам Медведева, в стране необходимо развивать туристическую отрасль, правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять деньгами.

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«Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», — добавил Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев уволил замминистра культуры.