Уволен глава Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил главу Ростуризма Олега Сафонова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
По словам Медведева, в стране необходимо развивать туристическую отрасль, правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять деньгами.
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«Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», — добавил Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев уволил замминистра культуры.