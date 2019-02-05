Путин поздравил буддистов с лунным Новым годом

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Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением лунного Нового года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Кремля.

«Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

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Он отметил, что российские буддисты «широко отмечают» этот праздник, опираясь на «многовековые» традиции своих «предков».

Также он указал на активное участие буддистов в культурной и социальной жизни страны.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с лунным Новым годом.