МИД заявил об ослаблении позиций США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/11890639/RIAN_3283958.HR-pic905-895x505-9485.jpg">

Истинной причиной действий США в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения (КВРН) является ослабление позиций США на международной арене, передает РИА «Новости» заявление МИД России.

«Истинная причина таких американских действий — реальное и весьма серьезное ослабление позиций США на международной арене и, как следствие, боязнь Вашингтона быть уличенным и разоблаченным в предпринимаемых самими американцами шагах по демонтажу системы международно-правовых договоренностей и навязыванию миру некоего свода правил («rules-based order»), формулируемых ими под свои конъюнктурные внешнеполитические нужды», — говорится в заявлении.

По сообщению ведомства, особую тревогу вызывают такие уже предпринятые Вашингтоном действия, как выход из Договора по ПРО, слом работ по укреплению Конвенции о запрещении биологического оружия и распространение биолабораторий Пентагона по всему миру, задержка уже более чем на 10 лет ликвидации своего арсенала химоружия и другие.