Чижов констатировал отсутствие у ЕС единой позиции по Венесуэле

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Российский постпред при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов оценил происходящее в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, реакция европейских стран на события на венесуэльской территории неоднозначная. Чижов заметил, что Франция, Испания и Германия выдвигают ультимативные требования.

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«В то же время заявление Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини от имени Евросоюза от них несколько отличается», — сказал Чижов.

Ранее в оппозиции Венесуэлы рассказали, что «всегда выбирает» Мадуро.