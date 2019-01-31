Лужков оценил попытки Японии «протащить» идею передачи Курил

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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о работе российско-японского «совета мудрецов» в 2000-х годах, ходе которого он убедился, что Токио не удается «протащить» идею передачи Курильских островов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, с российской стороны этот совет возглавлял Лужков. По его словам, Япония за годы работы «совета мудрецов» поняла, что ей не удастся «отобрать эти четыре острова».

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«Японская сторона убедилась, что через «совет мудрецов» эти острова не удается вернуть... И японская сторона заявила о том, что они со своей стороны завершают работу «совета мудрецов», — добавил Лужков.

Он подчеркнул, что согласился на работу в совете только на условии, что острова не будут переданы Японии, и получил такое подтверждение от президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал условия заключения договора по Курилам.